Bivši NBA as Džejson Kolins, koji je privukao veliku pažnju javnosti kada je javno saopštio da je homoseksualac, trenutno se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Porodica čuvenog košarkaša otkrila je Kolinsu dijagnostifikovan tumor na mozgu.

"Džejson i njegova porodica zahvaljuju na podršci i ljubazno vas mole za privatnost dok posvećuju svoju pažnju Džejsonovom zdravlju", navodi se u saopštenju koje je izdala NBA liga.

Bivši centar 2013. godine priznao je da je homoseksualac i tako postao prvi sportista u četiri najvažnije američke sportske lige koji je to javno saopštio.

Kolins je u NBA ligi nastupao 13 sezona. Prvih sedam godina nosio je dres Nju Džersi Netsa, a kasnije je nastupao za Atlantu, Boston, Memfis, Minesotu i Vašington. Karijeru je završio u Bruklin Netsima.

Šokirao verenicu

Džejson je u intervjuu koji je 2013. godine dao za popularni magazin "Sport ilustrejted" otkrio da je gej.

Situacija kod njega prilično je bizarna, pošto je nakon tog intervjua, njegovu istinu saznala i verenica, Kerolin Mos, sa kojom je osam godina bio u vezi.

Džejson Kolins - bivši igrač Bruklin Netsa Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Od 2014. godine Kolins je bio u vezi sa producentom Bronsonom Grinom, a na dresu je nosio broj 98, u čast Metjua Šeparda, Amerikancu koji je 1998. godine ubijen u zločinu iz mržnje u trenutku kada je imao 21 godinu.

