NADOBUDAN KAO PO OBIČAJU: Ataman pobedio Partizan bez centra, pa ponovo počeo da divlja!
Turski trener i strateg PanatinaikosaErgin Ataman ponovo je pokazao svoju tamnu stranu!
Nakon pobede nad Partizanom u Australiji, koji je podsećamo igrao bez pola tima i "krštenog" centra, Ataman je ponovo poleteo visoko...
Iako sezona još uvek nije ni počela, Ataman smatra da Panatinaikos ima dva tima - i oba će sigurno biti na fajnal-foru.
- Verujem da bi Panatinaikos ove sezone, čak i kada bi izašao na teren sa dva različita tima, oba tima mogla da se bore za fajnal-for. Imamo sjajan tim. Već poslednje dve godine smo sjajan tim, a sada su se priključili i neki novi igrači. Verujem da ćemo se ove sezone boriti za sve naše velike ciljeve - ističe Ataman!
Ataman je poznat po sličnim izjavama kojima iritira čitav košarkaški svet. Gotovo uvek priča o sebi kao najboljem treneru, a kada se dogodi poraz, onda se turski trener povuče i promeni ploču..
