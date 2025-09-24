HAOS NA MREŽAMA ZBOG DEVOJKE KOJA ZARAĐUJE MILIONE NA GOLIM SLIKAMA! Slikala se u krilu Šekila O'Nila, a kada se javio bivši Jokićev saigrač nastao je cirkus!
Sofi Rejn, najplaćenija kreatorka na platformi "OnlyFans", obeležila je svoj 21. rođendan uz DJ set legendarnog Šekila O'Nila i atmosferu punu glamura u čuvenom "Encore Beach Club-u".
Najveću pažnju na društvenim mrežama privukla je fotografija na kojoj Sofi sedi u krilu dvometraškog Šeka, slika koja je u rekordnom roku postala viralna i izazvala lavinu komentara.
Međutim, slavlje nije dugo trajalo bez drame. Ubrzo nakon žurke, društvene mreže zapalio je onlajn sukob između Sofi Rejn i NBA igrača Majkla Portera Juniora.
– Muškarci koјi troše toliko para na sadržaј za odrasle? To јe patetično - prokomentarisao јe Porter.
Ubrzo je usledio žestok odgovor zvezde "Onlyfans" platforme.
- Smešno mi јe kako muškarci mogu da driblaju loptu i dobiјu čekove od 30 miliona dolara, a da niko ne kaže da јe to patetično. Ali kada žena izgradi biznis od nule, dobiјe više MVP nagrada nego neki sportisti – odјednom svima smeta i nastaјe moralna kriza.