"Cilj je da igram konstantno", rekao je Embid novinarima u sklopu NBA dana za medije.

Embid je u aprilu podvrgnut artroskopskoj operaciji levog kolena, posle sezone u kojoj je zbog povrede odigrao samo 19 utakmica. Krajem februara je saopšteno da je završio sezonu, nakon što je u proseku postizao 23,8 poena, uz 8,2 skoka i 4,5 asistencija po utakmici.

"Imao sam toliko povreda. Jedina stvar koju sam uvek govorio sebi je da ne smem da odustanem", naveo je Embid.

Otkako je u sezoni 2022/2023 proglašen za najkorisnijeg igrača NBA lige, Embid je odigrao samo 58 utakmica u regularnom delu i sedam mečeva u plej-inu i plej-ofu.

"Želim da igram. Želim da igram svaku utakmicu. Nisam imao sreće kada je to u pitanju, u poređenju sa većinom NBA igrača", dodao je on.

I pre nego što je došao u NBA ligu, Embid je imao problema sa povredama. On je slomio desno stopalo pre nego što je draftovan, a zatim je imao problema sa rupturom meniskusa, pokidanim ligamentima, iščašenjem ramena, tendinitisom, ali i Belovom paralizom.

"Mislim da ćemo morati da slušamo telo. Biću iskren i reći ću da će ponekad biti nepredvidivo i to je u redu. Radićemo na tome", rekao je Embid.

Divljak - Embid se zaleće na ženu sudiju Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Emilee Chinn / Getty images / Profimedia

Igrači Filadelfije će trenirati u Nju Džersiju u subotu i nedelju pre nego što otputuju na dve predsezonske utakmice u Abu Dabi.

Tamo neće igrati Pol Džordž, ali bi mogao da bude u ekipi za početak sezone 22. oktobra.

On se i dalje oporavlja od operacije kolena u julu, nakon što se povredio tokom treninga. Džordž je rekao da radi lakše vežbe na terenu i da se nada da će što pre biti spreman.

Džordž, koji je 2. maja napunio 35 godina, potpisao je prošlog leta četvorogodišnji ugovor vredan 212 miliona dolara. Prvu godinu u klubu obeležile su povrede kolena i mišića, zbog čega je imao jednu od najlošijih sezona u NBA karijeri.

U 41 utakmici u proseku je postizao 16,2 poena.

"Mislim da u meni ima još mnogo utakmica", naveo je Džordž.

Siksersi su prošle sezone bez dvojice važnih igrača ostvarili 24 pobede i pretrpeli 58 poraza, nakon što su izgubili 31 od poslednjih 36 utakmica.

(Beta)

