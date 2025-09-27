Slušaj vest

Vest da je jedno od najvećih otkrovenja Eurobasketa 2025, Finac Mika Murinen, potpisao za Partizan, potresla je svet košarke i oduševila navijače crno-belih.

Murinen se istakao kao jedan od najboljih igrača na nedavno završenom Evropskom prvenstvu gde je sa selekcijom Finske stigao do četvrtog mesta, a iako ima tek 18 godina, pokazao je da ne preza ni od koga, te da je veoma drzak ne terenu.

To je osetio i srpski reprezentativac Stefan Jović kom se mladi Finac uneo u lice tokom meča protiv naše selekcije, a Murinen je pored košarkaških kvaliteta i drskosti u centar pažnje stigao i zbog tetovaža.

Portal "aamulehti.fi" opisivao je njegove tetovaže, te je otkrio kako se na desnoj ruci Murinena nalazi lik Majkla Majersa iz horor serijala "Noć veštica", a ispod njega natpis na engleskom: "The only impossible journey is the one you never begin" („Jedino nemoguće putovanje je ono koje nikad ne započneš“).

Lik Majkla Majersa definitivno uliva strah i izaziva jezu, ali to nije jedina tetovaža Murinena. Čak naprotiv! On je iznad uha istetovirao reč "The Truth" (Istina), a to je njegova lična poruka. Takođe, Murinen je na telu istetovirao i reč "Patience" (Strpljenje), kao i finsku zastavu koja je podsetnik na domovinu dok boravi u inostranstvu.

- Kad putujem iz Amerike u Finsku, čak i kad pada kiša, meni je divno. Amerikanci nikada neće imati dom kao što je Finska - istakao je Mika Muinen.

Na unutrašnjoj strani šake su dve figure slona i one imaju posebno značenje. Veći slon pruža manjem globus s krunom, a Mika Murinen je sve objasnio.

- Veliki slon simbolizuje moje roditelje. Predaju mi svoje košarkaško nasleđe, a ja ga prihvatam - otkrio je on.

Mijailović: "Dok su drugi spavali..."

- Imam jednu važnu vest koja se odigrala pre 15, 20 minuta. Murinen je potpisao za Partizan ugovor na naredne tri sezone. To je velika vest za naš klub. Jedan od mladih najvećih svetskih košarkaša nastupaće za naš tim naredne sezone. Čestitam mu na ugovoru - rekao je Mijailović na konferenciji za novinare, pa dodao:

- Nama su spočitavali rad sa mladim igračima, ali vidimo Tristan Vukčević blista u NBA ligi, Aleksa pravi svoju karijeru. Da ne nabrajam sve igrače, vi ste videli mog prezimenjaka koji mi nije familija. Kićanović me anzvao i pitao gde sam ga našao. Videli ste svu tu decu koji su osvojili titulu u KLS. Nije istina da Partizan nije mesto gde se razvijaju mladi igrači. Struka ima teret da osvoji trofej, a treba da da šansu mladom igraču. Dolaskom Murinena je dokaz da radimo dobro s igračima, on je jedan od najtalentovanijih igrača, biće visoko pozicioniran na draftu da dođe u Partizan i da se razvija ovde.

Potom je pohvalio i Zorana Savića.

- Mislim da dok su drugi spavali i Zoran Savić je sa skautima vredno radio i videli smo ga ranije. Bili smo u pregovorima sa agentima i s njim, bili smo brži od njih. Nama trebaju takvi igrači, imamo još jednog igrača koji je na radaru iz bratske Australije. Ponosan sam što smo mi izvršili promene u mlađim kategorijama, Tepić, Bućan se vratio, sjajni treneri su tu. Tu je i Metalac iz Valjeva, potpisali smo saradnju i da će onaj tim naš iz juniorskog tima, imaće tu međustanicu i imaće da se razvija. To je vrhunski tim, moći će igrači da se razvijaju - zaključio je Mijailović.

Dečko koji obećava

Mika Murinen definitivno je neko ko bi mogao da obeleži budućnost evropske košarke, te su mnogi ubeđeni da će zauzeti i visoko mesto na NBA draftu kada za to dođe vreme.

- Ta zakucavanja i blokade su normalna pojava za igrača sa tako izraženim atletskim sposobnostima. Sa 2,10 metara visine, kreće se neverovatno brzo i eksplozivno, što mu omogućava da se lako digne i igra oko obruča. Ipak, ta iskra ne potiče samo od njegovih fizičkih predispozicija, već i od njegovog pristupa igri, gde unosi energiju u svaku akciju. Murinenova kombinacija energije, mobilnosti i elitnih fizičkih predispozicija zaista dolazi do izražaja u odbrani. Iako u proseku igra samo 10 minuta po utakmici, ovaj osamnaestogodišnjak je drugi bloker Finske. On dosledno traži prilike da utiče na igru u odbrani, koristeći svoje duge ruke da ometa šuteve na perimetru i da štiti obruč, kako kao primarni zaštitnik reketa, tako i kao pomoćni igrač sa slabije strane. Njegove fizičke sposobnosti se zaista ističu oko koša, gde mu visina i eksplozivna sposobnost skoka omogućavaju da izvodi zakucavanja vredna pažnje - istakao je Risoto, pa dodao:

- Sa svojim vrhunskim predispozicijama i atletskim sposobnostima, raznovrsnim dvosmernim veštinama i mogućnošću da pruži maksimum u ključnim trenucima, ovaj 18-godišnjak se nametnuo kao sledeći veliki evropski NBA prospekt.

Šta vi mislite, da li je Mika Murinen pravo pojačanje za Partizan? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

