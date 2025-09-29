Slušaj vest

Dolazak talentovanog Finca Mike Murinena u tabor Partizana privukao je veliku pažnju košarkaške javnosti u Evropi.

Kao bomba odjeknula je pre nekoliko dana vest da je najbolji mladi igrač ovogodišnjeg Eurobasketa, Mika Murinen, potpisao trogodišnji ugovor sa crno-belima.

1/6 Vidi galeriju Mika Murinen Foto: Dragana Stjepanovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajni 18-godišnjak, koji je svojim igrama na Eurobasketu zaludeo ljubitelje košarke svojom hrabrom i potpuno neočekivanom odlukom iznenadio je sve. Nije izabrao sigurnost koledža, već je rešio da se oproba na najvećoj evropskoj sceni. Izabrao je Partizan, gde ga očekuje rad sa najtrofejnijim i jednim od najzahtevnijih trenera Evrope - Željkom Obradovićem.

I kapiten reprezentacije Finske, iskusni Sasu Salin, bio je iznenađen kada je saznao da će talentovani 18-godišnjak nastaviti karijeru u Partizanu.

"Iskreno, pozitivno sam iznenađen. Pogotovo ako uzmemo u obzir šta ga je čekalo u SAD, odlučio je da dođe u Evropu, ali izborom Partizana napravio je dobru stvar za sebe. Znam kakva će škola to biti za njega, biće sa velikim profesionalcima, plus će kraj sebe imati Željka Obradovića. Biće to sjajna stvar za njega. Ne bih rekao da je ovim potezom rizikovao, ali je svakako napravio veliki korak u karijeri i mnogo sam srećan zbog njega", rekao je Salin u razgovoru za "Mozzart sport".

Na pitanje da li mu je dao neki savet pred dolazak u Beograd, kapiten Finske dao je zanimljiv odgovor.

"Rekao sam mu da su Srpkinje jako lepe", smeje se Salin i nastavlja:

"Ipak, odgovorio mi je odmah da ima devojku i da je srećan u vezi. To takođe jako poštujem kod njega. Ako ćemo iskreno, kada mi je rekao da ide u Partizan samo sam mu odgovorio: 'Jeb**o, sjajno'. Baš sam srećan zbog njega".

Obradoviću će biti potrebno strpljenje sa Murinenom, kaže Salin.

"Biće izazovno, ali znam da je Mika baš spreman za veliki rad, želi da trenira i to će biti jako dobro za njega. I za Željka, takođe, ako vidi kod Mike tu želju za radom i napretkom, biće i mnogo lakše da se sporazumeju na terenu. Posle svega što sam video od Mike u prethodne dve-tri godine, verujem da će Željku biti potrebno malo strpljenja sa Mikom, neće biti lako. Ali, ako imaš želju da radiš naporno, to je dobar znak za svakog igrača i taj signal će biti jako važan za stručni štab".

Otkrio je iskusni as i šta navijači mogu da očekuju od talentovanog Finca.

"On je 18-godišnje dete, koje uživa u životu. Ne oseća strah, ne razmišlja mnogo o tome šta se dešava van njegovog sveta, o spekulacijama i pričama. Mogu da kažem da je jako hrabar momak. Gledajte, samom odlukom da potpiše za Partizan, u ovom trenutku života, pogotovo kada imate silne ponude sa koledža i ogroman novac koji vam je garantovan, on pokazuje odvažnost da krene u smeru profesionalne košarke. Jako je hrabar momak, odvažan. Dobar momak, željan napretka i to dosta govori o njemu. Želi da postane jedan od najboljih igrača, a verujem i da će kliknuti sa navijačima, da će taj spoj biti sjajan. Svi su videli njegove sažetke sa Evrobasketa, energična je osoba i verujem da će 'zapaliti' Beogradsku arenu svojim potezima".

Na pitanje kojom rečju bi opisao Miku, Salin je odgovorio:

"Definitivno bih rekao 'lud' (smeh). Ali, naravno, pozitivno lud. Verujem da će navijači i saigrači to brzo uvideti, lično mnogo volim njegov karakter i pojavu, njegov će mentalitet prijati mnogima koji ga budu gledali", poručio je iskusni as.

Kurir sport/Mozzart sport