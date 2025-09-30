Slušaj vest

Novi selektor košarkaške reprezentacije Srbije je Dušan Alimpijević, koji je na tom mestu zamenio Svetislava Pešića.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Pešić je imao ugovor do 30. septembra, ali isti nije produžen, te je na njegovo mesto stigao mladi stručnjak koji se sada prvi put oglasio nakon što je postao novi selektor.

- Izuzetna čast i poverenje mi je ukazano. Za nove izazove, nove pobede. Hvala svima na čestitkama - napisao je novi selektor Srbije u objavi na Fejsbuku.

Ko je Dušan Alimpijević?

Nedugo nakon što je Srbija već u osmini finala završila sa učešćem na Evropskom prvenstvu je postalo izvesno da Pešić neće ostati selektor.

Nakon uspeha u Parizu prošle godine Košarkaški savez Srbije je uspeo da ubedi Pešića da ostane selektor do završetka Evropskog prvenstva, međutim, sada je vreme za rastanak.

Dušan Alimpijević je, još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera.

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub do 11 pobeda u Evroligi, u trenutku kada je imao 32 godine.

Pre Zvezde je vodio FMP, a nakon odlaska sa Malog Kalemegdana ruski Avtodor.

Nakon Rusije je otišao u Tursku 2020. godine. Prvo je tri sezone bio trener Burse, 2022. godine je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa, a trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.