Danas je u domaćim košarkaškim krugovima odjeknula vest da je Dušan Alimpijević novi selektor Srbije.

Dušan Alimpijević je još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera. Trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 39 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.

Dugo će se pričati o senzacionalnom preokretu Bešiktaša u četvrtfinalu Kupa Turske prošle godine. Košarkaši Bešiktaša su tada u četvrtfinalu posle velikog perokreta savladali favorizovani Efes rezultatom 85:80.

Dušan Alimpijević

Najveće zasluge za ta trijumf išle su treneru crno-belih, Dušanu Alimpijeviću. Sredinom treće četvrtine Bešiktaš je imao 14 poena zaostatka (49:63) i delovalo je da će Efes rutinski završiti posao na ovom meču, a onda je Alimpijević zatražio tajm-aut posle koga se sve promenilo.

Besneo je temperamentni srpski trener na klupi. Vikao na igrače, bacao tablu, šutirao stolicu. Uspeo je da razbudi svoje igrače, koji su u nastavku "leteli" po terenu. Odigrali su fantastično poslednju deonicu, napravili veliki preokret i na kraju zasluženo slavili.

I navijačima je bilo jasno da je Dušan najzaslužniji za ovaj trijumf, pa mu je čitava dvorana po završetku meča skandirala ime.