Košarkaški savez Srbije imenovao je danas Dušana Alimpijevića za selektora muške seniorske reprezentacije.

Aktuelni trener Bešiktaša potpisao je trogodišnji ugovor sa KSS-om, a na poziciji selektora reprezentacije Srbije je zamenio Svetislava Pešića.

Dušan Alimpijević

Tim povodom se oglasio i čuveni košarkaški menadžer Miško Ražnatović, koji je na društvenoj mreži "X" napisao:

- Dušan Alimpijević je novi selektor nacionalnog tima Srbije do 2028. godine - napisao je Miško.

Ko je Dušan Alimpijević?

Nedugo nakon što je Srbija već u osmini finala završila sa učešćem na Evropskom prvenstvu je postalo izvesno da Pešić neće ostati selektor.

Popularni Kari je u sedeo na klupi Srbije od 2021. godine i u svom mandatu je osvojio srebrno na Svetskom prvenstvu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine.

Nakon uspeha u Parizu prošle godine Košarkaški savez Srbije je uspeo da ubedi Pešića da ostane selektor do završetka Evropskog prvenstva, međutim, sada je vreme za rastanak.

Dušan Alimpijević je, još uvek mladi i perspektivni trener, koji je odavno pokazao da ga čeka ozbiljna trenerska karijera.

U Crvenoj zvezdi je u sezoni 2017/2018 stekao afirmaciju vodeći klub do 11 pobeda u Evroligi, u trenutku kada je imao 32 godine.

Pre Zvezde je vodio FMP, a nakon odlaska sa Malog Kalemegdana ruski Avtodor.

Nakon Rusije je otišao u Tursku 2020. godine. Prvo je tri sezone bio trener Burse, 2022. godine je proglašen za najboljeg trenera Evrokupa, a trenutno vodi Bešiktaš, s kojim je u kratkom roku napravio čudo. Prošle sezone uspeo je da odvede istanbulski klub do finala turskog prvenstva, gde je rival bio moćni Fenerbahče.

Iako ima tek 39 godina, Alimpijević se već dokazao kao energičan i posvećen stručnjak, koji iz sezone u sezonu napreduje.