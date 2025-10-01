Košarkaši Crvene zvezde izgubili su prvom kolu Evrolige od Milana u Beogradskoj areni sa 92:82.
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA IZGUBILA OD MILANA: Lagan poraz od tima koji nije iz "krema" Evrolige (VIDEO)
Crvena zvezda je na loš način počela učešće u novoj sezoni Evrolige. Crveno-beli su poraženi od Milana u Areni sa 92:82. Uz mnogobrojne povrede svakako brine i pristup igri i činjenica da su gosti relativno lako ubacili čak 92 poena.
Ekipa koja je pravljena da bude "ratnička" na terenu je delovala potpuno drugačije...
Pogledajte kako je to izgledalo:
Vremena za odmor - nema. Već u četvrtak Crvena zvezda gostuje Bajernu u meču 2. kola Evrolige.
Crvena zvezda - Milano Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
