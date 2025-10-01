Slušaj vest

Košarkaši Partizana sutra dočekuju Olimpiju iz Milana u prvom evroligaškom meču koji će odigrati pred domaćom publikom u novoj sezoni.

Utakmica je na programu od 20.30, a pred sutrašnji meč utiske je izneo košarkaš beogradske ekipe Arijan Lakić:

Dubai - Partizan, 1. kolo Evrolige Foto: KK PARTIZAN

"Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji sutra, pogotovo što je Milano dobio juče utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da se odmorimo i da se pripremimo za utakmicu, a sigurno nas očekuje zahtevan meč. Treba da gledamo napred, ali da se fokusiramo najviše na Milano. Potrebno je da shvatimo šta treba da promenimo i da budemo bolji, a nadam se da ćemo to već sutra da pokažemo. Naravno, jedva čekamo da odigramo utakmicu na našem terenu", rekao je Lakić.

Dilan Osetkovski, KK Partizan

Podsetimo, crno-beli u ovaj duel ulaze nakon poraza protiv Dubaija u Emiratima (89:76), dok je Olimpija u prvom kolu savladala Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni rezultatom 82:92.

Dubai, Partizan
partizan-mornar-01696.JPG
Nikola Kalinić i Dvejn Vašington
partizanbc-20250930_190047-1300818267.jpg

Arijan Lakić intervju za MONDO Izvor: MONDO/Tijana Jevtić