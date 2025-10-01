ARIJAN LAKIĆ ZNA ŠTA TREBA DA SE URADI KAKO BI SE POBEDIO ARMANI! Košarkaš crno-belih poručuje: "Moramo da shvatimo da je sezona počela i da..."
Košarkaši Partizana sutra dočekuju Olimpiju iz Milana u prvom evroligaškom meču koji će odigrati pred domaćom publikom u novoj sezoni.
Utakmica je na programu od 20.30, a pred sutrašnji meč utiske je izneo košarkaš beogradske ekipe Arijan Lakić:
"Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji sutra, pogotovo što je Milano dobio juče utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da se odmorimo i da se pripremimo za utakmicu, a sigurno nas očekuje zahtevan meč. Treba da gledamo napred, ali da se fokusiramo najviše na Milano. Potrebno je da shvatimo šta treba da promenimo i da budemo bolji, a nadam se da ćemo to već sutra da pokažemo. Naravno, jedva čekamo da odigramo utakmicu na našem terenu", rekao je Lakić.
Podsetimo, crno-beli u ovaj duel ulaze nakon poraza protiv Dubaija u Emiratima (89:76), dok je Olimpija u prvom kolu savladala Crvenu zvezdu u Beogradskoj areni rezultatom 82:92.