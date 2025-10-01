"Moramo da shvatimo da je sezona počela i da budemo spremniji sutra, pogotovo što je Milano dobio juče utakmicu. Ono što je važno jeste da moramo da se odmorimo i da se pripremimo za utakmicu, a sigurno nas očekuje zahtevan meč. Treba da gledamo napred, ali da se fokusiramo najviše na Milano. Potrebno je da shvatimo šta treba da promenimo i da budemo bolji, a nadam se da ćemo to već sutra da pokažemo. Naravno, jedva čekamo da odigramo utakmicu na našem terenu", rekao je Lakić.