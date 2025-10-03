Slušaj vest

Dušan Alimpijević je promovisan u selektora Košarkaške reprezentacije Srbije i time je njegova karijera dobila novu dimenziju.

On će na tom mestu naslediti Svetislava Pešića koji je prethodno vodio naš nacionalni tim od 2021. do 2025. godine, pritom osvojivši za to vreme jednu bronaznu medalju na Olimpijskim igrama i srebro na Svetskom prvenstvu.

Alimpijević na mesto selektora Srbije dolazi nakon neuspeha "orlova" na Eurobasketu gde su naši košarkaši eliminisani u osmini finala Eurobasketa. On je sa KSS-om potpisao ugovor na tri godine.

Ugovor će biti potpisan na period od tri godine. U tom periodu će Alimpiјević preuzeti sve nadležnosti u vezi sa pripremama nacionalnog tima za predstoјeće kvalifikaciјe za Svetsko prvenstvo (FIBA “prozori”), kao i međunarodna takmičenja.

Biografija

Dušan Alimpiјević јe predvodnik nove generaciјe mladih srpskih trenera, koјi su već postigli odlične rezultate i potvrdili kvalitet na evropskoј sceni. I pored činjenice da јe veoma mlad trener, Alimpiјević već ima zavidno iskustvo u takmičenjima poput Evrokupa i Evrolige, uključuјući i dobiјenu nagradu za trenera godine u Evrokupu 2022. godine. Alimpiјević јe prepoznat kao ličnost koјa poseduјe stručnost, autoritet i posvećenost potrebnu za vođenje nacionalnog tima na naјvišem nivou, istovremeno donoseći neku novu energiјu neophodnu za postizanje rezultata, koјi se uvek očekuјu od seniorske reprezentaciјe Srbiјe.

Košarkaški savez Srbiјe izražava puno poverenje u stručni rad Dušana Alimpiјevića i veruјe da će, uz podršku naviјača, zaјedničkim snagama ostvariti ciljeve koјi stoјe pred našom reprezentaciјom.

KSS će o svim daljim koracima vezanim za formiranje stručnog štaba i planu priprema pravovremeno obaveštavati јavnost - navedeno je u saopštenju KSS-a.

Počeci

Alimpijević je srpski košarkaški trener koji se tokom protekle decenije afirmisao kao jedan od najperspektivnijih stručnjaka svoje generacije. Rođen je 1986. godine u Užicu, a trenersku karijeru započeo je vrlo mlad, pokazujući talenat za vođenje timova i razvijanje igrača.

Prve značajnije korake napravio je u domaćim klubovima, gde je brzo skrenuo pažnju svojim radom i rezultatima. Vodio je ekipe koje su beležile uspehe u domaćem prvenstvu i regionalnim takmičenjima, a poseban utisak ostavio je kao strateg koji pruža šansu mladim igračima i insistira na agresivnoj i modernoj košarci.

Veću pažnju javnosti privukao je kada je preuzeo Crvenu zvezdu sa kojom je nastupao i u najjačem evropskom takmičenju. Uprkos izazovima i mladim godinama, pokazao je hrabrost i trenersku zrelost, vodeći tim u sezoni koja je bila veoma zahtevna.

Nakon angažmana u Srbiji, karijeru je nastavio u inostranstvu, gde je ostvarivao zapažene rezultate, uključujući i priznanja za trenera godine u jednom od najjačih evropskih prvenstava. Njegov rad je prepoznat i cenjen, a često se ističe njegova posvećenost detaljima, autoritet i sposobnost da motiviše tim.

Klubovi u kojima je radio kao glavni i pomoćni trener - Novi Sad (pomoćni trener)

- Vojvodina

- Spartak (Subotica)

- FMP

- Crvena zvezda

- Avtodor (Rusija)

- Bursa (Turska)

- Bešiktaš (Turska)

Saobraćajna nesreća

Alimpijević je preživeo stravičnu saobraćajnu nesreću 2010. godine dok je bio član stručnog štaba Novog Sada. Autobus tima se prevrnuo, a u nesreći su nastradali glavni trener Nemanja Danilović i mladi igrač Nenad Grozdanić.

Foto: Fonet, RTS

Alimpijević je tada teško povređen i izvučen iz olupine autobusa, ali je uspeo da se oporavi i nastavi karijeru.

Njegov put, obeležen tragedijom i borbom, danas služi kao inspiracija – ne samo sportistima, već i svima koji veruju u snagu upornosti i posvećenosti.

Detalji tragedije

- Život vas tako razdrma i počinjete da razmišljate o nekim stvarima na potpuno drugačiji način. Nismo bitni mi koji smo preživeli, jedino su važne dve porodice, Nemanjina i Nenadova. Najviše su patili, njIhova tuga, borba, šta su sve preživeli....naša patnja u odnosu na njihovu je zanemarljiva - pisao je Alimpijević tada na ovu temu.

Dušan je dodao da se ne seća gotovo ničega u nesreći.

- Prvo čega se sećam posle toga je buđenje i slika mojih igrača, koji su razdvajali sedišta da bi me izvukli. Morali su da iseku autobus kako bi me izbavili.

Alimpijević je dodao da fizičke povrede nisu ostavile veliki trag u sećanju na taj događaj.

- Fizički oporavak je zanemarljiv u odnosu na psihički. Posebno kada izgubite dvojicu prijatelja. Trener Danilović je imao neverovatan uticaj na moju trenersku karijeru. Bili smo i prijatelji, ne samo kolege. Bili smo veoma bliski. Košarka i porodica vam u takvim trenucima pomognu da se vratite na pravi put. Teško je da iznova otvarate te teme, ali sa druge strane, sećanja na te divne ljude moraju da nastave da žive - napisao je Alimpijević u evroligaškom blogu 2018. godine.