Trener Partizana Željko Obradović istakao je ključ pobede u duelu sa ekipom iz Milana.

Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Partizan je savladao Armani u okviru 2. kola Evrolige na svom terenu 80:78 posle velike drame.

"Igrali smo odbranu jako dobro. Želim da čestitam igračima. Težak period je bio, pokazali su karakter. Veoma bitna pobeda za nas. Verovali smo u naše mogućnosti. Promenili smo za 48 sati način kako igramo odbranu i time sam najponosniji."

Partizan, Armani
muurinen-belgrade-449997.JPG
Grobari, KK Partizan, Arena
Grobari, KK Partizan, Arena

