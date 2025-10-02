Trener Partizana je izdvojio jedan segment igre koji je doprineo prvoj pobedi u novoj sezoni
PRVE REČI OBRADOVIĆA POSLE ARMANIJA: Za 48 sati smo jedno promenili, i na to sam veoma ponosan
Trener Partizana Željko Obradović istakao je ključ pobede u duelu sa ekipom iz Milana.
Partizan - Armani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT
Partizan je savladao Armani u okviru 2. kola Evrolige na svom terenu 80:78 posle velike drame.
"Igrali smo odbranu jako dobro. Želim da čestitam igračima. Težak period je bio, pokazali su karakter. Veoma bitna pobeda za nas. Verovali smo u naše mogućnosti. Promenili smo za 48 sati način kako igramo odbranu i time sam najponosniji."
