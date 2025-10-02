Slušaj vest

Zbog velike gužve na ulazu u Arenu navijači su bili nezadovoljni, jer je mnogo pristalica Partizana svoja mesta zauzela pošto je utakmica uveliko počela.

"Pokušaji zloupotreba izazvali gužve na ulazima i nezadovoljstvo navijača.

KK Partizan Mozzart Bet se uoči prve utakmice drugog kola Evrolige, prve ovosezonske utakmice na domaćem terenu, suočio sa velikim problemima na ulazima.

Ispred ulaza je usled pokušaja ulaska sa falcifikovanim kartama ostalo blizu 2.000 ljudi. Ovi pokušaji, doveli su do zadržavanja na ulazima i gužvi koje su izazvale opravdano nezadovoljstvo navijača.

KK Partizan Mozzart Bet se ovim putem izvinjava navijačima na neprijatnosti i nastavlja borbu da svaki navijač ima svoje mesto sačuvano. U prošlosti, Klub se suočavao sa situacijama da se ljudi bez ulaznica nalaze na mestima onih koji su svoje karte pošteno platili.

Zbog toga, KK Partizan Mozzart Bet je zauzeo stav da se kontrole dodatno pooštre i da se svako mesto sačuva!

Navijačima poručujemo, ne kupujte karte mimo zvaničnih kanala prodaje i ne pokušavajte ulaske u halu na slternativne načine!", piše u saopštenju KK Partizan.