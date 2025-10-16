Slušaj vest

Jusuf Nurkić se obratio čelnicima otvorenim pismom na društvenim mrežama u ime košarkaša BiH.

Saopštenje vam prenosimo u celosti:

"Izgleda da Košarkaški savez Bosne i Hercegovine (KSBiH) i gospodin Aid Berbić još ništa nisu shvatili. Nema priče o mlađim selekcijama? Nema priče o uslovima? Nema priče o organizaciji i poštovanju prema igračima. Sve se, kao i uvek, svodi na pare. Umesto da razgovaramo o razvoju sistema i stvaranju budućih igrača koji će biti ponos Bosne i Hercegovine, iz Saveza stižu samo opravdanja i prazne reči.

Ljudi koji vode Savez ponašaju se kao da je košarka njihov privatni biznis, a ne sport koji predstavlja celu državu. Dosta nam je političkih funkcija, praznih obećanja i lažnih prikaza o 'ulaganjima'. Sve što igrači traže je transparentnost – da javnost zna istinu.

Ako ste uvereni da radite dobro, otvorite račune, pokažite troškove, predstavite rezultate! Puko objavljivanje cifara bez jasnog konteksta i objašnjenja odakle potiču samo izlaže ljude sramoti i omogućava pogrešne interpretacije, često bez ikakvog znanja o pravom stanju stvari.

Zašto igrači odlaze u druge zemlje? Zar nije očito da nešto ne štima? Košarka nije ničija privatna imovina ona je ponos naše zemlje. Zato pozivamo KSBIH da pokaže odgovornost, objave sve, transparentnost i posvećenost pravim vrednostima košarke. Ukoliko naši zahtevi ne dovedu do promena, pozivamo javnost Bosne i Hercegovine da nam se pridruži u borbi za bolju budućnost košarke. Zajedno možemo zahtevati pravdu i promene koje naš sport zaslužuje!

S poštovanjem,

Košarkaši Bosne i Hercegovine", objavio je Jusuf Nurkić.