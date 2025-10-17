Slušaj vest

Samo dan nakon što je u javnost dospela vest o njegovom i hapšenju njegove supruge, srpske odbojkašice Milice Vildoze Tasić, košarkaš je potpuno nestao sa društvenih mreža! Njegov profil, na kojem je imao na veliki broj pratilaca i redovno objavljivao fotografije, sada više ne postoji.

Jedan od razloga može biti i taj što je neposredno pre brisanja profila počeo da dobija niz negativnih komentara i uvreda ispod objava, a sve na račun incidenta koji je izazvao.

Podsetimo, do incidenta je došlo kada je Vildoza navodno prvo provocirao, a zatim i fizički napao članove ekipe Hitne pomoći.

Ambulantna ekipa je, kako se navodi, bila na putu ka mestu nesreće kako bi pružila pomoć povređenoj osobi, kada je došlo do neprijatnog sukoba s košarkašem i njegovom suprugom.

Prema navodima portala "Il resto del Carlino", Vildoza je najpre, nezadovoljan što ambulantno vozilo blokira kolovoznu traku, upalio duga svetla i verbalno napao ekipu Hitne pomoći. Vozila se se kasnije ponovo srela u ulici Viale Silvani.

Nakon prvog verbalnog sukoba sa ekipom Hitne pomoći, Vildoza je nastavio da ometa njihovo vozilo tako što je kočenjem i manevrisanjem sprečavao dalje kretanje. Kada su bolničari zaustavili vozilo da ga pitaju zašto to radi, Vildoza je navodno optužio ekipu da su mu smetali jer su se "igrali svojim telefonima".

Situacija je tada eskalirala, argentinski košarkaš je navodno zgrabio jednog bolničara za vrat i fizički ga napao. U sukob su se zatim umešali i ostali članovi medicinskog tima, ali i njegova supruga, odbojkašica Milica Tasić, koja je, prema navodima pomenutog portala, čupala jednog bolničara za kosu.

Haotičnu scenu primetila je policija, a ubrzo su stigli i predstavnici kluba Virtus iz Bolonje. Vildoza i Tasić su privedeni i trenutno se nalaze pod istragom zbog napada na medicinsko osoblje.