"Virtus Bolonja, uzimajući u obzir događaje koji su se odigrali u noći između 15. i 16. oktobra, a u koje su bili umešani Luka Vildoza i njegova supruga, saopštava sledeće:

Igrač i njegova supruga, tokom vožnje automobilom na povratku ka svom domu nakon utakmice odigrane u dvorani PalaDozza, smatrajući da su bili žrtve nezakonitog ponašanja drugih lica, ušli su u sukob sa medicinskim radnikom koji se nalazio u vozilu Italijanskog Crvenog krsta. Tom prilikom pozvana je patrola policije, koja je izvršila identifikaciju i primenila zakonom predviđene mere prema sportisti i njegovoj supruzi.

Jutros je stranama uručen nalog za trenutno puštanje na slobodu, bez ikakvih ograničenja, koji je potpisao javni tužilac dr Flavio Lakarini, a kojim je utvrđeno da ne postoji nikakva potreba za restriktivnim merama. Tužilaštvo je takođe odlučilo da odustane od ubrzanog sudskog postupka koji je prvobitno bio zakazan za danas u 12:00 časova.

Trenutno su u toku detaljne istražne radnje kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo, ali, u svetlu naloga koji je odmah doneo javni tužilac, Virtus Pallacanestro Bologna, uz pravnu podršku advokata Matije Grasana (Mattia Grassani), izražava puno poverenje u ishod odbrambenih istraga koje su u toku i koje će uskoro biti predate nadležnim organima na razmatranje.

Igrač će, dakle, redovno otputovati sa ostatkom prvog tima na utakmicu Evrolige u Lionu."

Podsetimo, u noći između četvrtka i petka obeležio je ozbiljan incident u Italiji, u kojem su, prema pisanju tamošnjih medija, uhapšeni argentinski košarkaš Virtusa Luka Vildoza i njegova supruga Milica Tasić.

Sve se dogodilo nakon meča Virtusa i Monaka, kada je, prema navodima italijanskih medija, došlo do sukoba između Vildoze i radnika Hitne pomoći. Kako se navodi, Argentinac je reagovao jer mu je vozilo Hitne blokiralo prolaz, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

