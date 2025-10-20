Slušaj vest

Američki košarkaš Kevin Durent dogovorio je produžetak ugovora sa Hjuston Roketsima na još dve godine, javlja "ESPN".

Nisu postojale nikakve trzavice, Durent će nastaviti da igra u Teksasu, dok u sezoni 2027/28 ima igračku opciju u ugovoru. Za to vreme, zaradiće 90.000.000 dolara.

I, to je presedan. Naime, s tom svotom novca, Kevin Durent će u NBA karijeri zaraditi 598.200.000 dolara čime je nadmašio dosadašnju, te buduću zaradu Lebrona Džejmsa i tako postao najplaćeniji igrač u istoriji lige.

Lebron bi do kraja ugovora sa Lejkersima trebalo da stoji na koti od 583.900.000 dolara.

Kurir sport / Sportske.net

