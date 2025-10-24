Slušaj vest

Nikola Jokić je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija i nije bio u MVP modu, te je jasno da i pored tripl-dabla može i mora daleko bolje.

I pored toga što nije blistao, Jokić je imao priliku da postane junak Denver Nagetsa, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad. Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja. Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču.

I pored toga što je promašio šut za pobedu, te se našao na meti žestokih kritika, Jokić je posle meča istakao kako bi ponovo uradio isto.

- Promašio sam šut za pobedu, dešava se, uvek bih uzeo takav šut - rekao je Nikola Jokić, a zatim se osvrnuo na Stefa Karija i njegovu maestralnu utakmicu:

- On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao - dodao je Jokić.

Zatim se osvrnuo i na svoj loš šut za tri poena.

- Mislim moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena, trebalo je da ubacim.

Za kraj, govorio je i o maestralnom Eronu Gordonu koji je ubacio deset trojki.

- Svako ko ubaci deset trojki jako je lako igrati sa njim - zaključio je Nikola Jokić.

