Slušaj vest

Denver Nagetsi nisu dobro započeli novu NBA sezonu i poraženi su od Golden Stejt Voriorsa rezultatom 137:131 i to posle produžetka.

Nikola Jokić je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija i nije bio u MVP modu, te je jasno da i pored tripl-dabla može i mora daleko bolje.

I pored toga što nije blistao, Jokić je imao priliku da postane junak Denver Nagetsa, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad. Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja. Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču.

Ne propustiteKošarkaOVAKO JE JOKIĆ POSTAO TRAGIČAR DENVERA! Srbin raspoređivao saigrače, pa uzeo šut za pobedu - lopta jednostavno nije htela u koš! (VIDEO)
Nikola Jokić

I pored toga što je promašio šut za pobedu, te se našao na meti žestokih kritika, Jokić je posle meča istakao kako bi ponovo uradio isto.

- Promašio sam šut za pobedu, dešava se, uvek bih uzeo takav šut - rekao je Nikola Jokić, a zatim se osvrnuo na Stefa Karija i njegovu maestralnu utakmicu:

- On je bio u sali i šutirao je, zbog toga je toliko napredovao - dodao je Jokić.

Zatim se osvrnuo i na svoj loš šut za tri poena.

- Mislim moram da se adaptiram, većina šuteva za tri poena koje sam uzeo su bila otvorena, trebalo je da ubacim.

Za kraj, govorio je i o maestralnom Eronu Gordonu koji je ubacio deset trojki.

- Svako ko ubaci deset trojki jako je lako igrati sa njim - zaključio je Nikola Jokić.

Ne propustiteKošarkaPRVI TRIPL-DABL U SENCI BOLNOG PORAZA! Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča u kom su Voriorsi srušili Nagetse (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ NA ŽESTOKOM UDARU! Srbina razapinju posle tragičnog poraza - optužuju ga da je IZDAO saigrače: "Odustao je od tima!" Ovako nešto nikada nije uradio
profimedia-0975168229.jpg
KošarkaPA, OVO JE HIT! Nikola Jokić zakucava, ali u SVOM STILU! Potez Srbina postao viralan, kao da ga je mrzelo da skoči! (VIDEO)
Jokić zakucavanje.jpg
KošarkaNOVE LOŠE VESTI ZA JOKIĆA! POČELO JE KATASTROFALNO! Promašio šut za pobedu, postao tragičar Nagetsa, a sada još i ovo: Ovakvom startu sezone Srbin se nije nadao
profimedia-0994955920.jpg

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir