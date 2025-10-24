Slušaj vest

Nikola Jokić je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija i nije bio u MVP modu, te je jasno da i pored tripl-dabla može i mora daleko bolje ako Nagetsi misle da stignu daleko ove sezone.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta

I pored toga što nije blistao, Jokić je imao priliku da postane junak Denver Nagetsa, ali je promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Posle nestvarne trojke Stefa Karija za 120:120, Nagetsi su imali još 23 sekunde za poslednji napad. Marej je preneo loptu i čekao je da Jokić rasporedi sve igrače na terenu, a onda je srpski centar ušao u blok na nekih sedam sekundi do kraja. Iz pika je dobio sjajnu loptu od Mareja, bacio je u poslednjoj sekundi, ali ona jednostavno nije htela u koš i završila je na obruču. Pogledajte kako je to izgledalo:

U produžetku su Voriorsi bili daleko bolji rival, te su zasluženo stigli do pobede, dok će Denver prvi trijumf morati da potraži u nekoj od narednih utakmica.

