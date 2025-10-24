Slušaj vest

Kako smo u četvrtak ekskluzivno preneli, za sada još uvek aktuelni centar Real Madrida Bruno Fernando, uskoro bi trebao da postane član Partizana!

Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.

Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.

To je iskoristio Partizan i rešio da popuni deficitarnu poziciju centra.

U međuvremenu, pojavila se informacija da Fernando od Reala želi da izvuče što veću sumu na račun raskida ugovora, pa je košarkaš iz Angole na Instagramu postavio zanimljiv stori gde prstom gestikulira negaciju...

Da li je tom prilikom mislio na pisanja o njegovoj nameri da dodatno naplati odlazak iz Reala, ili je želeo da kaže na nešto drugo - saznaćemo u danima koji su pred nama.

Oglasio se Bruno Fernando Foto: Printscreen/Instagram/the_angolan_bf

