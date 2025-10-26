POTVRĐENO PISANJE KURIRA! Bruno Fernando je novi igrač Partizana
Bruno Fernando je novi igrač Partizana, potvrdio je klub iz Humske. Time je potvrđeno ekskluzivno pisanje Kurira s kraja prošle nedelje.
- Doskorašnji košarkaš Real Madrida, reprezentativac Angole i centar sa bogatim NBA iskustvom, Bruno Fernando, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet! Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar crno-belih je rođen 15. avgusta 1998. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri, ovaj 208 centimetara visoki centar je pre Real Madrida igrao za Atlanta Hoks, Boston Seltiks, Hjuston Rokets i Toronto Reptors. Nakon sutrašnjih pregleda, zadužiće dres sa brojem 24. Dobrodošao, Bruno - stoji u objavi KK Partizan.
Fernando je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine i ukupno će zaraditi 2.9 miliona evra u crno-belom dresu.
Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.
Dolaskom novog trenera Serđa Skariola, postalo je jasno da neće imati značajniju ulogu ove sezone, pa je došlo do raskida dve strane.