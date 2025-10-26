Slušaj vest

Bruno Fernando je novi igrač Partizana, potvrdio je klub iz Humske. Time je potvrđeno ekskluzivno pisanje Kurira s kraja prošle nedelje.

- Doskorašnji košarkaš Real Madrida, reprezentativac Angole i centar sa bogatim NBA iskustvom, Bruno Fernando, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet! Bruno će danas doputovati u Beograd, a ugovor će postati aktivan nakon sutrašnjih lekarskih pregleda. Novi centar crno-belih je rođen 15. avgusta 1998. godine, a u svojoj profesionalnoj karijeri, ovaj 208 centimetara visoki centar je pre Real Madrida igrao za Atlanta Hoks, Boston Seltiks, Hjuston Rokets i Toronto Reptors. Nakon sutrašnjih pregleda, zadužiće dres sa brojem 24. Dobrodošao, Bruno - stoji u objavi KK Partizan.

Fernando je sa Partizanom potpisao ugovor na dve godine i ukupno će zaraditi 2.9 miliona evra u crno-belom dresu.

Centar iz Angole je početkom godine stigao u Real iz Toronto Reporsa, kako bi zamenio Edija Tavaresa.