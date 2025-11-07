Saopštenje KK Crvena zvezda.
otvoreno
CRVENA ZVEZDA IZDALA HITNO SAOPŠTENJE! Oglasio se klub sa Malog Kalemegdana!
Slušaj vest
KK Crvena zvezda oglasio se saopštenjem pred duel sa ekipom Budućnosti u ABA ligi.
Meč između Zvezde i Budućnosti igra igra u hali "Aleksandar Nikolić" u subotu od 20 časova.
Crvena zvezda - Panatinaikos Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
- Košarkaši Crvene zvezde nakon još jedne velike pobede u Evroligi, okreću se obavezama u regionalnoj ABA ligi gde ih u subotu očekuje još jedan derbi, utakmica protiv podgoričke Budućnosti. Naš tim očekuje veliku podršku u važnom meču koji će biti 66. u istoriji dva kluba u regionalnom takmičenju. Crveno-beli žele da nastave sa pobedama, posebno nakon poraza u Subotici i pred put u Dubai, koji sledi već u nedelju. Kapije hale "Aleksandar Nikolić" otvaraju se u 18.30 časova - stoji u saopštenju Crvene zvezde.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši