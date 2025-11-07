Slušaj vest

Novi selektor ženske seniorske reprezentacije Srbije Miloš Pavlović izabrao je stručni štab, odnosno najbliže saradnike sa kojima će pokušati da odvede naše najbolje košarkašice na Evropsko prvenstvo 2027. godine.

1/11 Vidi galeriju Miloš Pavlović, selektor košarkašica Srbije Foto: KSS

Pomoćnici selektora Pavlovića biće Miljana Bojović, koja je i trener juniorske reprezentacije, Bojan Ivanović i Danilo Borović. Kondicioni trener će biti Nikola Maljković, fizioterapeuti Mirko Aleksić i Anđelka Dimitrijević, tim menadžer naša bivša trofejna reprezentativka Jelena Bruks, a doktor Andrej Georgievski.

„Smatram da sam napravio pravi izbor saradnika, sa većinom imam dugogodišnju kvalitetnu saradnju, dobro se poznajemo i razumemo. Verujem da ćemo u narednom periodu uraditi sve što je po planu, a u cilju kvalifikovanja na Evropsko prvenstvo„ – rekao je selektor Pavlović.

Pred našim nacionalnim timom je novi ciklus izuzetno važnih takmičenja koji počinje upravo kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Pavlović će debitovati na klupi reprezentacije Srbije 12. novembra na Islandu od 20.30 sati, u prvom meču prvog FIBA kvalifikacionog prozora. Tri dana kasnije, Srbija će od 18.00 sati dočekati reprezentaciju Portugalije u “Hali sportova Ranko Žeravica”.