U noći između petka i subote na programu su bili mečevi u okviru NBA kupa, a u Grupi C Zapadne konferencije Denver Nagetsi demolirali su Golden Stejt Voriorse rezultatom 129:104 i osvetili su im se za poraz na startu sezone, ali u ligaškom takmičenju.

Kao po običaju, u timu Denver Nagetsa dominirao je Nikola Jokić koji je meč završio na granici tripl-dabla sa 26 poena i po devet skokova i asistencija, a stigao je i da se odmori pošto je na terenu proveo tek nešto više od 28 minuta i nije ulazio u igru tokom čitave četvrte četvrtine.

Što se same utakmice tiče, rešena je već u prvoj četvrtini kada je Denver iskoristio slabiju rotaciju Golden Stejta, otišao na dvocifrenu razliku (32:21) i gas nije spuštao do samog kraja. Tačnije, spustio je samo u jednom trenutku, na startu druge deonice!

Uspeo je Golden Stejt da se vrati serijom 10:0 na početku druge četvrtine, prišli su "ratnici" na 32:31, ali je to bio samo trenutak slabosti Nagetsa koji su brzo odgovorili, te su na poluvreme otišli sa 17 poena prednosti (66:49).

Treća deonica ponovo je pripala Denver Nagetsima koji su pred ulazak u poslednju četvrtinu vodili sa 99:77, a četvrti period igre Dejvid Adelman je iskoristio da odmori nosioce, pre svih Nikolu Jokića, te je Golden Stejt ovu deonicu odigrao skoro u egalu, izgubio je sa 30:27 i susret je završen rezultatom 129:104.

Pored Nikole Jokića, u timu Denver Nagetsa istakli su se Džamal Marej sa 23 poena, osam asistencija i četiri skoka, Eron Gordon je imao 18 poena i tri skoka, Jonas Valančijunas 16 poena i šest skokova, a Kris Braun 12 poena, šest skokova i četiri asistencije.

Kod Golden Stejta bolji od ostalih bili su Batler sa 16, odnosno Grin i Post sa po 14 poena.

Podsetimo, u Grupi C NBA kupa pored Denver Nagetsa i Golden Stejt Voriorsa nalaze se još San Antonio Sparsi koji su savladali Hjuston Roketse sa 121:110, kao i Portland Trejlblejzersi koji nisu igrali, ali već imaju jedan trijumf i to protiv Jokića i ekipe.

