PRVI TRIPL-DABL U SENCI BOLNOG PORAZA! Ovo su najbolji potezi Nikole Jokića sa meča u kom su Voriorsi srušili Nagetse (VIDEO)
Nikola Jokić i Denver Nagetsi sasvim sigurno nisu želeli ovakav start NBA sezone.
Tim iz Kolorada poražen je posle produžetka od Golden Stejt Voriorsa (137:131), a srpski centar promašio je šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.
Na kraju je Jokić meč završio sa prvim tripl-dablom ove sezone - imao je 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali će verovatno želeti da zaboravi ovu utakmicu što pre.
Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia
I pored toga što nije blistao, imao je Srbin neke veoma dobre poteze.
Ipak, od njega se očekuje daleko više, te smo sigurni da ćemo pravog Nikolu Jokića gledati u mečevima koji dolaze.
Do tada, uživajte u najboljim Jokićevim potezima sa utakmice Golden Stejt Voriors - Denver Nagets:
