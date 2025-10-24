Slušaj vest

Nikola Jokić i Denver Nagetsi sasvim sigurno nisu želeli ovakav start NBA sezone.

Tim iz Kolorada poražen je posle produžetka od Golden Stejt Voriorsa (137:131), a srpski centar promašio je šut za pobedu u poslednjoj sekundi regularnog dela meča.

Nikola Jokić

Na kraju je Jokić meč završio sa prvim tripl-dablom ove sezone - imao je 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali će verovatno želeti da zaboravi ovu utakmicu što pre.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta

I pored toga što nije blistao, imao je Srbin neke veoma dobre poteze.

Jokić.jpg
Jokić zakucavanje.jpg

Ipak, od njega se očekuje daleko više, te smo sigurni da ćemo pravog Nikolu Jokića gledati u mečevima koji dolaze.

Do tada, uživajte u najboljim Jokićevim potezima sa utakmice Golden Stejt Voriors - Denver Nagets:

profimedia-0975168229.jpg
profimedia-0994955920.jpg
Kari.jpg
Stef Kari i Nikola Jokić

