Konačno je počela NBA sezona za Nikolu Jokića i Denver Nagetse koji su na otvaranju poraženi od Golden Stejt Voriorsa u gostima rezultatom 137:131 posle produžetka.

Jokić je upisao tripl-dabl, ali nije blistao, a čak je i promašio šut za pobedu u regularnom delu meča pri rezultatu 120:120. Na kraju je upisao 21 poen, 13 skokova i deset asistencija, ali su Nagetsi poraženi.

Nikola Jokić protiv Golden Stejta Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Srpski centar je svoje prve poene u novoj sezoni NBA lige postigao posle malo više od tri minuta igre. Akcija sa Gordonom, Eronova asistencija ka Nikoli i Jokićeva završnica koja se teško brani za tada smanjenu prednost Voriorsa na 10:6. Pogledajte kako je to izgledalo:

Kasnije se Nikola Jokić nije proslavio, te je Nagetsima definitivno falio Srbin u MVP izdanju kako bi Voriorsi pali. U timu Denvera ubedljivo najbolji je bio Eron Gordon sa 50 poena, a dvocifreni uz njega i Jokića bili su još samo Marej sa 25 i Hardavej sa deset poena. 

Sa druge strane, Golden Stejt Voriorse predvodio je Stef Kari sa čak 42 poena.

Nikola Jokić
Kari.jpg
Stef Kari i Nikola Jokić
Nikola Jokić 4.jpg

