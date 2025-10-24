Slušaj vest

Nova sezona NBA lige nije krenula po planu za Nikolu Jokića i Denver Nagetse.

Pored toga, Jokić nije dobio dobre vesti ni u MVP trci, pošto je Šej Gildžes-Aleksander odigrao monstruoznu utakmicu i postigao 55 poena u pobedi Oklahome protiv Indijane, te se može reći da je ovo neuspešan dan na poslu za Nikolu i da će želeti što pre da ga zaboravi.

Ipak, nije bilo sve tako crno! Jokić je imao neke veoma lepe poteze, a jedno zakucavanje sa početka meča postalo je viralno na društvenim mrežama.

Srpski centar imao je priliku da raznese obruč kada je ostao sam u reketu, ali je on zakucao u svom stilu. Delovalo je kao da je Jokića mrzelo da skoči, te se potrudio taman toliko da lopta uđe u koš. Pogledajte kako je to izgledalo:

