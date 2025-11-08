Slušaj vest

Ženska seniorska reprezentacija Srbije okupiće se tokom ovog vikenda u hotelu “Kraun Plaza” i početi pripreme za prvi kvalifikacioni prozor za Evropsko prvenstvo 2027, u kome 12. novembra gostuje na Islandu od 20.30 sati, a 15. novembra od 18.00 sati dočekuje reprezentaciju Portugalije u “Hali sportova Ranko Žeravica”.

Naše najbolje košarkašice će trenirati u “Hali sportova Ranko Žeravica” i dvorani “Master”. Na Island putuju u utorak 11. novembra, a vraća se u Beograd čarter letom posle utakmice. Po povratku u Beograd, reprezentacija nastavlja pripreme u “Hali sportova Ranko Žeravica” za utakmicu protiv Portugalije.

Selektor Miloš Pavlović tokom prvog prozora računa na 18 igračica, s tim što je Ivon Anderson zbog povrede otišla na preglede u SAD i priključiće se ekipi 13. novembra:

Dragana Stanković – Lublin (Poljska)

Jovana Nogić – Jekaterinburg (Rusija)

Maša Janković – Gernika (Španija)

Ivana Raca – Atinaikos (Grčka)

Nevena Rosić – Keltern (Nemačka)

Jovana Boričić – Čata Dijožsport (Mađarska)

Jovana Jevtović – Šopron (Mađarska)

Aleksandra Stanaćev – Estudijantes (Španija)

Jovana Popović – ŽKK Mega Super Bet

Marta Jovanović – KŽK Partizan 1953

Nadežda Nedeljkov – ŽKK Student

Nevena Vučković – ŽKK Student

Mina Đorđević – KKŽ Crvena zvezda

Marta Mitrović – KKŽ Crvena zvezda

Ivana Katanić – KKŽ Crvena zvezda

Aleksandra Katanić – KKŽ Crvena zvezda

Teodora Turudić – KKŽ Crvena zvezda

Ivon Anderson – KKŽ Crvena zvezda