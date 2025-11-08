Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde nalaze se u seriji pobeda u Evroligi i drže čelo evropskog takmičenja sa Žalgirisom.

Donatas Motiejunas, centar iz Litvanije i košarkaški veteran, jedan je od najzaslužnijih za blistave partije crveno-belih.

Donatas Motijeunas u dresu Crvene zvezde protiv Panatinaikosa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Doslednost i borba

Da podsetimo, Zvezda je imala užasan start u Evroligi, dva ubedljiva poraza, posle kojih je smenjen trener Janis Sferopulos, a umesto njega angažovan Saša Obradović. Posle toga, na Kališ su stigli Džared Batler, Jago Dos Santos i Donatas Motiejunas.

Zalaganjem, visokoprofesionalnim odnosom prema dresu i grbu Crvene zvezde pleni Donatas Motijeunas koji ima 35 godina. Za kratko vreme postao je omiljeni lik u svlačionici crveno-belih, ali i među navijačima.

- Pobeda nad Panatinaikosom je još jedna pobeda i samo tako treba da gledamo na nju. Ne treba se previše fokusirati, niti pričati o tome, jer pred nama su tri izuzetno teške utakmice. Posle Budućnosti igramo protiv Dubaija i Monaka - rekao je Donatas Motiejunas za Meridiansport i nastavio:

- Doslednost u igri nam daje rezultate koje imamo i zato moramo da nastavimo da se borimo. Ne treba da izmišljamo ništa novo. Kod nas u Litvaniji se kaže - "Ne treba ponovo izmišljati bicikl." Samo treba da nastavimo da radimo ono što već radimo.

Veteran koji sve drži na okupu

Ukazao je Litvanac i na određene probleme.

- Kad vodimo 20 razlike, ne smemo da dozvolimo protivniku da se vrati i smanji na osam poena... Moramo da naučimo da završavamo utakmice kao veliki timovi, da ne prestajemo da igramo istim tempom. Kada smo usporili, postali smo pomalo nepažljivi, a oni su počeli da pogađaju, dok mi nismo igrali odbranu o kojoj smo se dogovorili. To je bio taj mali pad, koji ne treba da nam se dešava.

Ukazao je Donatas Motiejunas i to kao stranac na još jednu važnu stvar kada je Zvezda u pitanju.

- Kao veteran, moj posao je da igrače držim na okupu. Ne pokušavam da se stavljam ispred bilo koga. Na kraju krajeva, ovo je srpski klub i srpski igrači su najvažniji u Zvezdi. Sa svoje strane, trudim se da sve povežem i da pomažem da pobeđujemo. Dok pobeđujemo, svi su zadovoljni - jasan je Litvanac koji je potom dodao:

Donatas Motiejunas u dresu Crvene zvezde protiv Makabija Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Rođeni pozitivac

- Ne bih rekao da sam promenio sezonu. Momci su bili ovde, sve je već bilo postavljeno. Ja sam samo došao i pokušao da dam primer kroz svoj rad. Uvek sam verovao da je najbolji način vođstva – primerom, a ne rečima. Grupa igrača koju imamo je stvarno dobra, samo su bili u nekoj vrsti pada. Ne bih rekao da je atmosfera bila loša, već više da nisu bili dovoljno povezani, možda nisam najbolji u objašnjavanju, ali znate na šta mislim. To su sjajni momci, i ja sam samo došao, pokazao ko sam, i počeli smo da se borimo zajedno. Videli su kako radim na treninzima, kako pristupam svemu, i krenuli su da slede taj primer.

Zvezdina najveća snaga je činjenica da svako može da iskoči u prvi plan.

- Naravno da imamo lidere, odnosno vođe tima, ali pogledajte samo statistiku igrača s utakmice protiv Panatinaikosa. Svi su dali doprinos. Svaki igrač je uradio nešto i kompletan tim je bio uključen u našu pobedu. Svako donosi nešto svoje i daje doprinos. To je način na koji ćemo pobeđivati. Kao što sam rekao, svi donose nešto. Jednog dana neko neće biti 100% spreman - to se dešava. Tada sledeći igrač mora da uskoči i da da taj dodatni napor - zaključio je Litvanac.

Kurir sport/Meridiansport