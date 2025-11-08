Svi događaji
19:43

Zvezda bez Nvore

DŽORDAN NVORA I POVREDA: Loša vest za Crvenu zvezdu!
19:13

Žakelj pred Zvezdu

"Mislim da je svima jasno protiv koga igramo. Crvena zvezda je u ovom momentu, verovatno tim u najboljoj formi u Evroligi i zasluženo se nalazi u samom vrhu. Reč je o vrlo kvalitetnoj i odlično vođenoj ekipi. Mi ćemo učiniti sve da se što bolje pripremimo, uprkos određenim problemima sa povredama… U Beograd idemo sa pozitivnom energijom i dobrom atmosferom, spremni da pružimo maksimum i pokušamo da Zvezdi što više otežamo posao."

16:46

Saša Obradović pred Budućnost

SAŠA OBRADOVIĆ PRED BUDUĆNOST: Očekuje nas teška utakmica
KK Crvena zvezda

16:39

Zvezda sjajna u Evroligi, u ABA ligi se muči

Crveno-beli su protiv Panatinaikosa zabeležili sedmi uzastopni trijumf u elitnom takmičenju i nastavili nestvarnu seriju.

Sa druge strane u regionalnom takmičenju u prošlom kolu doživeli su poraz od Spartaka, što im je nakon Zadra već drugi poraz ove sezone.

Zvezda trenutno ima skor 2-2, a Budućnost 4-1 uz meč više. Prvi je Spartak u ovoj grupi sa maksimalnim učinkom 4-0.