Košarkaši Crvene zvezde savladali su Budućnost u petom kolu ABA lige rezultatom 95:79.

Posle utamice u dvorani "Aleksandar Nikolić" medijima se obratio trener Zvezde Saša Obradović:

- Možda smo iskostili neigranje Ferela i Tompsona. Možda smo ušli labavije u utakmicu, što je možda i normalno. Ali u drugom poluvremenu iz dobre odbrane sebi otvorili neke otvorene šuteve, koje nam je olakšalo put ka pobedi - rekao je Obradović.

- To nije tema sad. Ako bi tako trebali o Moteijunasu, onda bi tako trebalo o svima. On zna koliko ja njega volim, a odluke ćemo u hodu da donosimo.

Šta se desilo sa Batlerom, koji nije igra večeras?

- Govorio sam na to pitanje, malo drugačiji odnos prema igri je bio. Malo smo fizički ušli u drugo poluvreme, što je trebalo tako od početka. Svaki poen je važan, prva utakmica, direktan protivnik za visok plasman i to je košarkaška stvar što sam uzeo tajm-aut. On je odigrao dve utakmice i treba mu da uđe u utakmicu, procenili smo da sada ide zahtevan raspored. Biće na raspolaganju za sledeće utakmice.

O narednom protivniku

- Ne bi moga da pričam o Dubiaju. Svi znamo da na bilo kom gostovanju mnogo vredi. Mislim da će mnoge ekipe tamo da izgube, to je ekipa pravljena da bude u plej-ofu, nego i zbog putovanja, te utakmice i dokazuju. Pun fokus na tu utakmicu, idemo na pobedu.

Zvezda će se sastati sa Dubaijem u gostima i Monakom kod kuće tokom predstojećeg duplog kola Evrolige.

