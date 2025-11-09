VREME JE, PALE SE MOTORI... Novi selektor Srbije objavio spisak!
Ženska seniorska reprezentacija Srbije okupiće se tokom ovog vikenda u hotelu “Kraun Plaza” i početi pripreme za prvi kvalifikacioni prozor za Evropsko prvenstvo 2027, u kome 12. novembra gostuje na Islandu od 20.30 sati, a 15. novembra od 18.00 sati dočekuje reprezentaciju Portugalije u “Hali sportova Ranko Žeravica”.
Naše najbolje košarkašice će trenirati u “Hali sportova Ranko Žeravica” i dvorani “Master”.
Na Island putuju u utorak 11. novembra, a vraća se u Beograd čarter letom posle utakmice. Po povratku u Beograd, reprezentacija nastavlja pripreme u “Hali sportova Ranko Žeravica” za utakmicu protiv Portugalije.
Selektor Miloš Pavlović tokom prvog prozora računa na 18 igračica, s tim što je Ivon Anderson zbog povrede otišla na preglede u SAD i priključiće se ekipi 13. novembra:
Dragana Stanković – Lublin (Poljska)
Jovana Nogić – Jekaterinburg (Rusija)
Maša Janković – Gernika (Španija)
Ivana Raca – Atinaikos (Grčka)
Nevena Rosić – Keltern (Nemačka)
Jovana Boričić – Čata Dijožsport (Mađarska)
Jovana Jevtović – Šopron (Mađarska)
Aleksandra Stanaćev – Estudijantes (Španija)
Jovana Popović – ŽKK Mega Super Bet
Marta Jovanović – KŽK Partizan 1953
Nadežda Nedeljkov – ŽKK Student
Nevena Vučković – ŽKK Student
Mina Đorđević – KKŽ Crvena zvezda
Marta Mitrović – KKŽ Crvena zvezda
Ivana Katanić – KKŽ Crvena zvezda
Aleksandra Katanić – KKŽ Crvena zvezda
Teodora Turudić – KKŽ Crvena zvezda
Ivon Anderson – KKŽ Crvena zvezda