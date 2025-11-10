Slušaj vest

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije održala je danas otvoreni trening pred put na Island, gde će u sredu 12. novembra od 20.30 sati igrati protiv domaćina u prvom meču prvog FIBA kvalifikacionog prozora.

Treningu je prisustvovala potpredsednica KSS za žensku košarku Ana Joković, koja će putovati sa ekipom u Rejkjavik.

Po završetku treninga, predstavnicima medija govorio je novi selektor Miloš Pavlović.

„Vremena nema. Sinoć smo se praktično okupili, devojke su tada došle, odradili smo jedan zajednički trening, sada drugi i imamo još vremena, pa putujemo za Island. Nije bilo prostora za neki veliki rad, više smo probali da se organizujemo za protivnika na Islandu, a i generalno da načnemo ideju kako bi to trebalo da izgleda.“

Kako su devojke reagovala na promenu na klupi reprezentacije?

„Ne razmišljam mnogo o tome. Svaka promena donosi nešto novo. Sad da li je bolje ili lošije, ne znam, videćemo. Nemamo vremena da razmišljamo o drugim stvarima. Nadam se da je pozitivna reakcija. Znamo se sa 80-90 odsto tima, olakšana nam je komunikacija, ako ništa drugo ne moramo da se upoznajemo“ – uz osmeh je rekao selektor.

Šta znamo o reprezentaciji Islanda i koje su prednosti našeg tima?

„Definitivno koncentracija i da svi budemo na istom, da istaknemo kvalitete koje imamo u odnosu na njih. Atipična su ekipa, igraju praktično sve sa bekovima i moraćemo da se adaptiramo u tom smislu. Igraju sa puno šuta, kontranapada, tranzicije, brze igre, ali svakako da imamo kvalitete i pokušaćemo da nametnemo naš ritam.“

Kakav je zdravstveni bilten?

„Ako sve bude u redu, očekujemo da će nam se Ivon Anderson priključiti 13. novembra. Imamo još jedan problem, nažalost, Mina Đorđević neće biti spremna za Island. Dajemo sve od sebe da pokušamo da je oporavimo. Ostale devojke su spremne, videćemo ko će putovati“ – rekao je Pavlović.

U drugom meču prvog prozora, Srbija će u subotu 15. novembra od 18.00 sati dočekati reprezentaciju Portugalije u „Hali sportova Ranko Žeravica“.