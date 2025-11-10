Slušaj vest

Košarkaši Ilirije pobedili su večeras u Ljubljani Spartak iz Subotice 78:75 (16:18, 25:14, 17:15, 20:28), u utakmici šestog kola Grupe B u ABA ligi i naneli mu prvi poraz u regionalnom takmičenju.

Iliriju je predvodio Ognjen Jaramaz sa 19 poena, pet asistencija i četiri skoka, Vendel Grin postigao je 14 poena, uz šest asistencija i pet skokova, a Bine Prepelič imao je 10 poena. Oluvasimisola Šitu imao je osam poena i 12 skokova.

1/10 Vidi galeriju ABA liga 2025/26 Foto: FMP/Nikola Cimburovic), Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Cedevita Olimpija/Filip Barbalic

U ekipi iz Subotice najefikasniji su bili Olivije Hanlan sa 11 poena i Igor Drobnjak sa 10 poena uz četiri asistencije. Ševon Tompson dodao je devet poena i sedam skokova, a Danilo Nikolić osam poena i pet skokova.

U Grupi B Spartak ima četiri pobede i poraz, a Ilirija dve pobede i tri poraza.

U sledećem kolu Spartak će igrati na gostujućem terenu protiv Bosne, a Ilirija će u Podgorici igrati protiv Budućnosti.