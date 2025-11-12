Svi događaji
20:32

1. Četvrtina

Srbija je počeka utakmicu sa petorkom Stanaćev, Nogić, Raca, Janković, Stanković.

20:07

Debi selektora Miloša Pavlovića

Utakmicom na Islandu Miloš Pavlović će debitovati na klupi seniorske reprezentacije.

Pavlović je do sada sa puno uspeha vodio mlađe reprezentativne selekcije. Sa U18 i U20 selekcijama je osvajao srebra na Evropskim prvenstvima, a ovog leta je U20 selekciju vratio u A diviziju.

Bio je i u stručnom štabu seniorske reprezentacije koja je 2015. godine u Mađarskoj osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

https://www.kurir.rs/sport/kosarka/9826981/milos-pavlovic-kosarkasice-trening

16:21

Sastavi

ISLAND - SRBIJA

Hala: Ithrottamidstod Asvellir, Hafnarfjordur

Sudije: Viola Đorđi (Nor), Silvija Marčijali (Ita), Eva Matuševska (Polj)

ISLAND: Sigurdardotir, Jonsdotir, Armansdotir, Larusdotir, Aleksandersdotir, Hinriksdotir, Steingrimsdotir, Olafsdotir, Svansdotir, Rodrigez, Grimsdotir, Olafsdotir. Selektor: Peka Salminen

SRBIJA: Ivana Raca, Nevena Rosić, Dragana Stanković, Jovana Nogić, Marta Jovanović, Aleksandra Stanaćev, Teodora Turudić, Maša Janković, Jovana Popović, Aleksandra Katanić, Jovana Jevtović, Ivana Katanić. Selektor: Miloš Pavlović.