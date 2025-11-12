ISLAND - SRBIJA: Košarkašice sa novim selektorom krenule u borbu za plasman na Evropsko prvenstvo
Košarkašice Srbije u okviru 1. kola prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027 gostuju Islandu.
Debi selektora Miloša Pavlovića
Utakmicom na Islandu Miloš Pavlović će debitovati na klupi seniorske reprezentacije.
Pavlović je do sada sa puno uspeha vodio mlađe reprezentativne selekcije. Sa U18 i U20 selekcijama je osvajao srebra na Evropskim prvenstvima, a ovog leta je U20 selekciju vratio u A diviziju.
Bio je i u stručnom štabu seniorske reprezentacije koja je 2015. godine u Mađarskoj osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.
Sastavi
ISLAND - SRBIJA
Hala: Ithrottamidstod Asvellir, Hafnarfjordur
Sudije: Viola Đorđi (Nor), Silvija Marčijali (Ita), Eva Matuševska (Polj)
ISLAND: Sigurdardotir, Jonsdotir, Armansdotir, Larusdotir, Aleksandersdotir, Hinriksdotir, Steingrimsdotir, Olafsdotir, Svansdotir, Rodrigez, Grimsdotir, Olafsdotir. Selektor: Peka Salminen
SRBIJA: Ivana Raca, Nevena Rosić, Dragana Stanković, Jovana Nogić, Marta Jovanović, Aleksandra Stanaćev, Teodora Turudić, Maša Janković, Jovana Popović, Aleksandra Katanić, Jovana Jevtović, Ivana Katanić. Selektor: Miloš Pavlović.