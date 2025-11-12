MILOŠ PAVLOVIĆ POSLE POBEDE KOŠARKAŠICA: Mislim da smo dobili ono što smo hteli
Selektor Srbije Miloš Pavlović bio je zadovoljan posle pobede na Islandu.
Reprezentacija Srbije je u prvoj utakmici prve runde kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027 bila ubedljiva i slavila 84:59 (26:14, 21:15, 25:9, 12:21).
Bio je to, ujedno, debi Pavlovića na klupi nacionalnog tima.
„Čestitam devojkama i stručnom štabu na pobedi, mislim da smo dobili ono što smo hteli. Pokušali smo sa nekim većim rotacijama ne bismo li lidere pokušali da rasteretimo i što spremniji uđemo u drugu utakmicu, i u tim momentima nije bilo kako treba, ali s obzirom na to da smo imali dva treninga ne mogu puno da zamerim. Mislim da smo imali dobru energiju, solidnu koncentraciju što je za ovu prvu utakmicu bilo više nego neophodno. Moramo da budemo zadovoljni, pobedi se ne gleda u zube, nadamo se da imamo dovoljno snage i energije da se već od sutra bavimo Portugalom i izađemo iz ovih kvalifikacija sa dve pobede.“
Srbija će u subotu od 18 časova u Hali sportova "Ranko Žeravica" dočekati Portugaliju u utakmici 2. kola kvalifikacija.