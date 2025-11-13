Slušaj vest

Meč za anale odigrao je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Denver je na gostovanju ubedljivo savladao Los Anđeles Kliperse 130:116, a partiju za pamćenje prikazao je čudesni centar Nagetsa.

Nikola je ostvario rekord sezone, pošto je meč završio sa 55 postignutih poena! Svedočili bismo verovatno i rekordu karijere, da trener Dejvid Adelman nije odlučio da odmori Srbina u poslednjoj deonici, kada je bilo jasno da će Denver ostvarti pobedu na ovom meču.

Verovali ili ne, Nikola je posle tri odigrane četvrtine na svom kontu imao 52 poena, 11 skokova i šest asistencija - nestvarno!

Za 33 minuta, koliko je proveo na terenu, Nikola je zabeležio 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, Srbin je zabeležio 12 skokova i šest asistencija. Zaista impresivno!

Mnogi su bili ubeđeni pred ovaj meč da hrvatski centar Ivica Zubac, koji zaista važi za sjajnog defanzivca, može da stane na put Nikoli Jokiću, ali Srbin ih je uverio da se još uvek nije rodio taj koji njega može da zaustavi. Od samog starta nesrećni Hrvat nije znao šta ga je snašlo... U prvoj deonici ubacio je 25 poena, a na poluvreme je otišao sa 33. U trećoj deonici, u kojoj je Denver napravio ključni preokret i praktično rešio meč, raspoloženi Nikola spakovao je Klipersima još 19 poena.

Pored Jokića, dvocifren učinak na ovom meču imala su još tri igrača Denvera. Gordon je ubacio 18 poena, Džamal Marej je dodao 15, a Tim Hardvej Junior 12 poena.

U poraženoj ekipi najefikasniji je bio Džejms Harden sa 23 postignuta poena.

Treba istaći da je trener Klipersa Tajron Lu konačno dao šansu našem kapitenu Bogdanu Bogdanović, koji je prethodna dva meča presedeo na klupi.

Bogi je imao izuzetno zapažen učinak za 20 minuta igre. Zabeležio je 11 poena (3/5 za tri) i šest asistencija i jasno stavio do znanja da na njega može ozbiljno da se računa u nastavku sezone.

