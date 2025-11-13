Slušaj vest

Šta bi bilo da nisu "odradili dobar posao u prvom poluvremenu"?

Nikola Jokić odigrao je utakmicu za anale prethodne noći.

Denver je na gostovanju savladao Los Anđeles Kliprese rezultatom 130:116, a čudesni Somborac ostvario je rekord sezone.

Za 33 minuta, koliko je proveo na terenu, Nikola je zabeležio 55 poena uz fantastičnih 18/13 iz igre (78.3 odsto). Trojke je šutirao sjajno 5/6, a ubacio je i 14 slobodnih bacanja iz 16 pokušaja. Uz to, Srbin je zabeležio 12 skokova i šest asistencija.

Iako je u prvom poluvremenu Jokić zabeležio čak 33 poena, trener Klipersa Tajron Lu bio je zadovoljan kako su ga njegovi igrači čuvali.

Da, dobro ste pročitali... Čovek je nakon meča izjavio da je njegov tim odradio dobar posao, kada je odbrana nad Jokićem u pitanju.

"Pokušali smo da ga udvajamo, kad ga je krenulo. Naš plan je bio da ga nateramo da poentira i oduzmemo mu dodavanja, da ga izbacimo iz njegove igre. Mislim da smo uradili dobar posao u prvom poluvremenu", rekao je Lu i dodao:

"Znali smo da će Džamal Marej biti mnogo agresivniji u drugom poluvremenu, ali nisam mislio da će Jokić postići 55 poena. Znate, pogodio je neke trojke. Igra kao bek kada ga Zu (Ivica Zubac) čuva. Težak je za čuvanje, ali nisam mislio da će postići 55".