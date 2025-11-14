Slušaj vest

Ženska seniorska reprezentacija Srbije, posle ubedljive pobede u prvom meču kvalifikacija za Evrobasket 2027. godine na Islandu (84:59), u subotu 15. novembra od 18.00 sati u drugom meču prvog prozora dočekuje Portugaliju u “Hali sportova Ranko Žeravica”, a ulaz u dvoranu je slobodan.

Srbija se u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, koje će se 2027. godine održati u Belgiji, Finskoj, Litvaniji i Švedskoj, nalazi u G grupi, jedinoj sa tri reprezentacije. Prolaz u drugu rundu kvalifikacija obezbediće dva najbolje plasirana tima, kao i iz ostalih šest grupa u kojima se takmiče po četiri ekipe.

Selektor Miloš Pavlović naglašava da naš tim čeka težak posao.

„Ekipa Portugalije je mnogo kvalitetnija nego Island, pre svega fizički dominantnija u odnosnu na njih. Protiv Islanda smo imali dosta problema sa defanzivnim skokom, to je nešto što moramo da popravimo i da mnogo bolje skačemo nego u sredu. Sledeći protivnik je definitivno iskusna ekipa, koja je dugo zajedno. Imaju popriličnu širinu u taktičkom smislu, pa moramo da budemo jako konkretni i koncentrisani i da im se, pre svega, suprotstavimo fizički. Ekipi se priključila Ivon Anderson i možemo da računamo na nju protiv Portugalije.“ – objašnjava Pavlović.

Miloš Pavlović selektor košarkašica Foto: KSS

Sličnog mišljenja je i naša reprezentativka Maša Janković.

„Protivnika vrlo dobro znamo iz prethodnih kvalifikacija, jednom smo ih pobedili, jednom izgubili… Treba da se prilagodimo njihovoj agresivnoj igri, znamo sve njihove košarkašice, naravno i da ispunimo sve što smo se dogovorili sa selektorom. Pozivam sve navijače da dođu na utakmicu i da nas podrže, jer su oni naš šesti igrač na terenu!“

I Ivana Raca očekuje zanimljiv duel sa Portugalkama,

„Odigrali smo dobru utakmicu protiv Islanda, bio je to naš prvi test i prvi meč sa selektorom Pavlovićem na klupi. Sada nas čeka izuzetno zahtevna utakmica protiv Portugalije. Znamo ih, dosta puta smo igrali protiv njih, vrlo su agresivne… Uradićemo sve što selektor traži od nas, važno je da sprovedemo taj „gejm plan“, znamo koji nam je cilj. Nadam se da će u dvoranu doći što više publike i da ćemo da pobedimo.“ – zaključila je Raca.

Utakmicom protiv Portugalije u subotu završava se prvi FIBA prozor, a izabranice selektora Miloša Pavlovića naredne mečeve igraće u martovskom prozoru sledeće godine. Srbija 11. marta 2026. godine dočekuje Island, a 14. marta gostuje u Portugaliji.

BONUS VIDEO: