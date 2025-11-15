DURENT I ŠENGUN UNIŠTILI PORTLAND! Hjuston Roketsi održali čas košarke Trejlblejzersima (VIDEO)
Hjuston Roketsi su u noći između petka i subote savladali Portland Trejlblejzerse sa 140:116, a strašan meč odigrao je tandem Kevin Durent - Alperen Šengun.
Durent je dao 30 poena, dok je Šengun bio na granici tripl-dabla sa 25 poena, deset skokova i devet asistencija. Sa druge strane Deni Avdija ubacio je 22 poena i imao deset skokova za Portland. Pogledajte detalje sa ovog meča:
Evo i svih rezultata mečeva odigranih u noći između petka i subote:
Njujork Niks - Majami Hit 140:132
Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98
Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105
Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116
Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134
Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110
Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118
Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133
San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109
