Durent je dao 30 poena, dok je Šengun bio na granici tripl-dabla sa 25 poena, deset skokova i devet asistencija. Sa druge strane Deni Avdija ubacio je 22 poena i imao deset skokova za Portland. Pogledajte detalje sa ovog meča:

Njujork Niks - Majami Hit 140:132

Orlando Medžik - Bruklin Nets 105:98

Detroit Pistons - Filadelfija Seventisiksers 114:105

Hjuston Rokets - Portland Trejlblejzers 140:116

Milvoki Baks - Šarlot Hornets 147:134

Minesota Timbervulvs - Sakramento Kings 124:110

Nju Orleans Pelikans - Los Anđeles Lejkers 104:118

Dalas Maveriks - Los Anđeles Klipers 127:133

San Antonio Spars - Golden Stejt Voriors 108:109

