U drugoj utakmici prvog prozora FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027, ženska reprezentacija Srbije je u „Hali sportova Ranko Žeravica“, u lepoj košarkaškoj atmosferi, posle Islanda u Rejkjaviku, deklasirala i Portugaliju – 77:51.

Naredne mečeve naša reprezentacija igraće u martovskom prozoru sledeće godine. Srbija 11. marta 2026. godine dočekuje Island, a 14. marta gostuje u Portugaliji.

Miloš Pavlović, selektor košarkašica Srbije Foto: KSS

Selektor naših košarkašica Miloš Pavlović nije krio zadovoljstvo nakon pobede:

„Uspeli smo da sprovedemo dobar deo plana, pogodili smo količinu informacija koja je bila neophodna i lako prihvatljiva za igračice. Pokalazi smo karakter i timski duh, da ne zavisimo od pojedinaca, što mislim da je jako bitno. Svaki trening, svaku utakmicu, koristimo za nadgradnju sistema, iako smo 70 odsto izborili plasman u drugu rundu kvalifikacija. Mi gradimo priču za budućnost“.

Košarkašice Srbije Izvor: Kurir