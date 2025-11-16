U drugoj utakmici prvog prozora FIBA kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027, ženska reprezentacija Srbije je u „Hali sportova Ranko Žeravica“, u lepoj košarkaškoj atmosferi, posle Islanda u Rejkjaviku, deklasirala i Portugaliju – 77:51.

„Uspeli smo da sprovedemo dobar deo plana, pogodili smo količinu informacija koja je bila neophodna i lako prihvatljiva za igračice. Pokalazi smo karakter i timski duh, da ne zavisimo od pojedinaca, što mislim da je jako bitno. Svaki trening, svaku utakmicu, koristimo za nadgradnju sistema, iako smo 70 odsto izborili plasman u drugu rundu kvalifikacija. Mi gradimo priču za budućnost“.