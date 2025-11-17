NOVE INFORMACIJE O POVREDI NIKOLE JOKIĆA! Denver se oglasio pred okršaj sa Bulsima!
U noći između ponedeljka i utorka Denver Nagetsi će pred svojim navijačima odmeriti snage sa neugodnim Čikago Bulsima
Pred okršaj Bulsima klub iz Kolorada objavio "Injury report" (zdravstveni bilten), a Nikola Jokić označen je kao "verovatno" spreman za meč.
Dakle, Jokića ćemo najverovatnije ponovo gledati na terenu.
Podsetimo, Nagetsi su pred meč sa Minesotom otkrili da Nikola ima problema sa povredom zgoba leve ruke. Bio je pod znakom pitanja za taj meč, ali je na kraju izašao na teren i predvodio svoj tim do važnog trijumfa.
Denver je slavio rezultatom 123:112, a Srbin je uprkos povredi zabeležio tripl-dabl. Imao je 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija.
Adelmana trenutno ne brine samo povreda najboljeg igrača Nikole Jokića. Naime, trener Nagetsa sigurno neće moći da računa na Kristijana Brauna, koji ima problema sa povredom skočnog zgloba, dok je nastup Kema Džonsona i Džulijana Strotera pod znakom pitanja.
Kurir sport