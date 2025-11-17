Pred okršaj Bulsima klub iz Kolorada objavio "Injury report" (zdravstveni bilten), a Nikola Jokić označen je kao "verovatno" spreman za meč.

Podsetimo, Nagetsi su pred meč sa Minesotom otkrili da Nikola ima problema sa povredom zgoba leve ruke. Bio je pod znakom pitanja za taj meč, ali je na kraju izašao na teren i predvodio svoj tim do važnog trijumfa.

Denver je slavio rezultatom 123:112, a Srbin je uprkos povredi zabeležio tripl-dabl. Imao je 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija.