Hjuston je na svom terenu nakon produžetka pobedio Orlando 117:113 i tako zabeležio četvrti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u ekipi Hjustona bio je Kevin Durent sa 35 poena. Alperen Šengun je dodao 30 poena, 12 skokova i osam asistencija, Rid Šepard je upisao 16 poena i sedam skokova, dok je Ejmen Tompson zabeležio 12 poena i 10 skokova. Po 10 poena su postigli Eron Holidej i Džabari Smit Džunior, koji je imao i 10 skokova.

U ekipi Orlanda najefikasniji je bio Franc Vagner sa 29 poena. Dezmond Bejn je dodao 26 poena, Entoni Blek je upisao 18 poena, dok je Vendel Karter Džunior zabeležio 15 poena, šest skokova i četiri blokade.

Hjuston je treći na tabeli Zapadne konferencije sa devet pobeda i tri poraza, dok Orlando zauzima 10. mesto na Istoku sa skorom 7/7.

Kurir sport/Beta

