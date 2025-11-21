Slušaj vest

Velika bura podigla se u košarkaškoj javnosti Evrope nakon šokantne završnice meča Real - Žalgiris.

Kraljevski klub savladao je Žalgiris u 12. kolu Evrolige rezultatom 100:99, a meč je direktno odlučila jedna sporna sudijska odluka na 16 sekundi pre kraja susreta.

Pri rezultatu 94:93 Žalgiris je imao napad za pobedu, a onda su sudije rešile da umešaju svoje prste. Maodo Lo je sklonio ruku Fakunda Kampaca sa tela i zbog toga mu je dosuđen faul u napadu. Nisu se arbitri oglasili dok je Argentinac držao rukom košarkaša litvanskog tima, ali čim je Lo pomerio ruku Kampaca začula se pištaljka.

Gosti iz Litvanije su pobesneli. Lo je u naletu besa šutirao klupu, pa je Žalgiris kažnjen i sa dve tehničke greške.

Nisu se predavali borbeni igrači Žalgirisa. Zahvaljujući uzastopnim trojkama čudesnog Fransiska imali su priliku da zabeleže trijumf, uprkos svemu... Međutim, Ignasu Brazdejkis promašio je šut za pobedu sa svoje polovine u poslednjoj sekundi meča.

Sporna odluka izazvala je neviđenu buru u košarkaškoj javnosti. Doskorašnji as Barselone Čimeze Metu, koji je pratio prenos meča zagrmeo je na mrežama:

"Upravo sam video pljačku uživo na svom ekranu".

Pogledajte spornu sudijsku odluku i momenat kada Lo u nalu besa šutira klupu.

Kurir sport