PARTIZAN - STUDENTSKI CENTAR: Ovakvog Parkera crno-beli žele da vide
Košarkaši Partizana od 20 sati u okviru 8. kola grupe A ABA lige dočekuju Studentski centar.
2. Četvrtina
Pet vezanih poena Džabarija Parkera doneli su Partizanu najvećih plus 11 u 13. minutu - 31:20.
Sedam vezanih poena Parkera za 33:20. Tajm-aut za goste. Serija Partizana 8:0.
1. Četvrtina
Milton, Braun, Marinković, Pokuševski i Fernando su počeli meč za Partizan.
Odličan start Partizana. Sa šest vezanih poena crno-beli stižu do 14:7 u 4. minutu.
Braun u 7. miuntu donosi PArtizanu prvu dvocifrenu prednost - 19:9.
Gosti su u finišu uspeli da prepolove zaostatak, pa je Partizan prvih deset minuta rešio u svoju korist 25:20.
Tabela
Sastavi
PARTIZAN - STUDENTSKI CENTAR
Sudije:
PARTIZAN: Milton, Murinen, Osetkovski, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović
STUDENTSKI CENTAR: Vučeljić, Rebec, Ilić, Džonson, Pavlićević, Živanović, Hadžibegović, Bogdanović, Dejvis, Drežnjak, Boaće. Trener: Petar Mijović.