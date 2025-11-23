Svi događaji
20:31

2. Četvrtina

Pet vezanih poena Džabarija Parkera doneli su Partizanu najvećih plus 11 u 13. minutu - 31:20.

Sedam vezanih poena Parkera za 33:20. Tajm-aut za goste. Serija Partizana 8:0. 

20:01

1. Četvrtina

Milton, Braun, Marinković, Pokuševski i Fernando su počeli meč za Partizan.

Odličan start Partizana. Sa šest vezanih poena crno-beli stižu do 14:7 u 4. minutu.

Braun u 7. miuntu donosi PArtizanu prvu dvocifrenu prednost - 19:9

Gosti su u finišu uspeli da prepolove zaostatak, pa je Partizan prvih deset minuta rešio u svoju korist 25:20.

16:12

Tabela



16:10

Sastavi

PARTIZAN - STUDENTSKI CENTAR

Sudije: 

PARTIZAN: Milton, Murinen, Osetkovski, Marinković, Mijailović, Pokuševski, Braun, Bonga, Parker, Fernando, Kalates, Džons. Trener: Željko Obradović

STUDENTSKI CENTAR: Vučeljić, Rebec, Ilić, Džonson, Pavlićević, Živanović, Hadžibegović, Bogdanović, Dejvis, Drežnjak, Boaće. Trener: Petar Mijović.