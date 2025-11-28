to je to

Zoran Savić više nije sportski direktor Partizana saopštili su crno-beli - čime je potvrđeno pisanje Kurira!

Partizan se oglasio saopštenjem u kome se zahvalio Saviću na dosadašnjoj saradnji:

- Sportski direktor KK Partizan Mozzart Bet Zoran Savić i Uprava crno-belih, postigli su dogovor po kojem nekadašnji reprezentativac naše zemlje više neće obavljati funkciju sportskog direktora Kluba.

U redove crno-belih, Savić je stigao u proleće 2021. godine, od kada je aktivno radio na formiranju timova i svim sportskim pitanjima KK Partizan.

U navedenom periodu, Parni valjak je obezbedio učešće u najkvalitetnijem evropskom klupskom takmičenju, osvojio dve titule prvaka ABA lige i titulu šampiona Srbije, uz jedno učešće u plej-of fazi Evrolige.

Zorane, hvala na svemu! - stoji u saopštenju.

