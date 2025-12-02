Slušaj vest

Na sednici Upravnog odbora Košarkaškog kluba Partizan donete su važne odluke.

Novi sportski direktor Partizana biće Žarko Paspalj, a klub je potvrdio da će tim do angažovanja novog trenera voditi Mirko Ocokoljić.

Saopštenje Partizana prenosimo u celosti.

"Upravni odbor KK Partizan Mozzart Bet, sastao se ovog popodneva u prostorijama Kluba kako bi doneo strateške odluke za funkcionisanje u situaciji nakon neopozive ostavke trenera Željka Obradovića i odlaska sportskog direktora Zorana Savića. Uz prisustvo većine članova UO, konstatovane su nove okolnosti i usvojen pravac u radu sportskog sektora crno-belih.

Na predlog predsednika Ostoje Mijailovića, prisutni članovi UO su jednoglasno izabrali Žarka Paspalja za novog sportskog direktora KK Partizan. Legendarni košarkaški as i sportski funkcioner, na taj način se vratio u svoj Partizan, da u teškim trenucima bude na čelu sportskog sektora i svoje bogato znanje i iskustvo stavi u službu rešavanja svih otvorenih pitanja. Žarko Paspalj od strane Upravnog odbora uživa punu podršku u odabiru svojih saradnika, pronalaženju rešenja na poziciji trenera i stvaranju uslova da klub napravi rezultatski iskorak u odnosu na dosadašnji tok sezone.

Do izbora novog šefa stručnog štaba, ekipu će sa klupe predvoditi trener Mirko Ocokoljić.

Upravni odbor KK Partizan ovim putem upućuje apel svim predstavnicima medija, kao i svim ljudima koji putem društvenih mreža imaju uticaj na kreiranje atmosfere u javnosti, da ne objavljuju neproverene ili lažne informacije i da na pameti imaju kako KK Partizan u četvrtak ima utakmicu protiv Bajerna, a da nedugo zatim predstoji i derbi protiv Crvene zvezde. Mole se svi koji vole Partizan da ne raspiruju nikakvu vrstu netrpeljivosti, i ne podstiču na nasilnu eskalaciju ili druge radnje koje mogu naneti nenadoknadivu štetu klubu", stoji u saopštenju Partizana-

Košarkaši Partizana u četvrtak od 20.30 igraju protiv Bajerna u Areni u 14. kolu Evrolige.