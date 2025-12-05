Slušaj vest

Nema više bačenih lopti u bunar i za svaki loptu se bori do maksimuma. Tako je izgledao Partizan protiv Bajerna, za razliku od prethodnih mečeva u Evroligi.

Šta smo to novo videli u crno-belom timu? Borbenost i motivaciju daleko veću nego pre! Naime, na poslednja dva meča sa Željkom Obradovićem igrači Partizana imali su četiri i sedam ofanzivnih skokova.

Zna se da je taj segment košarke u dobroj meri stvar - želje. Protekle večeri protiv Bajerna, košarkaši crno-belih su pokupili čak 14 ofanzivnih skokova.

Koncentracija i fokus. To je nešto što utiče na izgubljene lopte. Sinoć ih je bilo samo šest od strane igrača domaćeg tima u Areni. Primera radi, bilo je mečeva kada je Partizan išao i do 17 izgubljenih lopti (gostovanje Asvelu).

Evidentna je bila želja i motivacija igrača, a to nismo imali baš prilike da vidimo u prethodnim duelima. Tada se često na terenu videla letargija među timom, posebno kada bi "kola krenula nizbrdo".

U momentu kada se Bajern vraćao u meč na tri i po minuta do kraja - Partizan je bio najbolji. Jaka odbrana i strpljivi napadi odbili su nalet Bavaraca i obezbedili vrednu pobedu srpskom timu.