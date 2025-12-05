Slušaj vest

Los Anđeles Lejkersi su u gostima savladali Toronto sa 123:120, trojkom Ruija Hačimure na asistenciju Lebrona Džejmsa.

Asistencija Hačimuri osigurala je i prekid Džejmsovog rekordnog niza od 1.297 utakmica sa dvocifrenim brojem poena u regularnom delu sezone. Džejms je utakmicu završio sa osam poena, a asistencija Hačimuri bila je njegova 11 na meču.

Pogledajte trojku za pobedu:

Najefikasniji u timu Lejkersa, koji su igrali bez Luke Dončića, bio je Ostin Rivs sa 44 poena, Diandre Ejton je dodao 17, a Hačimura 12.

U timu Darka Rajakovića istakli su se Skoti Barns sa 23 i Brendon Ingram sa 20 poena.